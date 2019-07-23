В Калининграде на 24-м маршруте увеличили количество автобусов

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-23T11:39:24+03:00

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В Калининграде в временную маршрутную сеть внесли изменения. Как сообщает пресс-служба мэрии, на маршруте №24 увеличили количество единиц транспорта - до 12 в рабочие и до 9 – в выходные дни. Больше станет выходить автобусов и по маршруту № 92 – 16 в рабочие и 12 в выходные дни.

на маршрутах №№7 и 27 на линию ежедневно будут выходить по 9 автобусов, а на 14-м маршруте – по 8 автобусов. По маршруту № 3 - в рабочие дни будет двигаться 8 автобусов и в выходные – 7 автобусов.

Кроме того, на маршруте № 92 из пути следования исключена ул. Алданская. Жителям этой улицы можно будет использовать ближайшие остановочные пункты – на ул. Аральской и Лужской.

Маршрут № 92 организован по схеме:

«ул. Сеченова (мкр. А. Космодемьянского) – ул. Левитана»

- по ул. Сеченова, ул. Ижорской, ул. Карташева, ул. Аральской,

ул. Лужской, ул. Челюскинской, ул. Карташева, ш. Балтийскому,

пр-кту Победы, ул. Д. Донского, ул. Огарева, пр-кту Победы,

пр-кту Мира, ул. Черняховского, ул. 9 Апреля, 2-му эстакадному мосту, ул. Октябрьской, пр-кту Калинина, ул. Дзержинского, ул. Подп. Емельянова, ул. Айвазовского, ул. Левитана

и в обратном направлении: «ул. Левитана – ул. Сеченова (мкр. А. Космодемьянского)»

- по ул. Левитана, ул. Айвазовского, ул. Подп. Емельянова, ул. Дзержинского, 2-му эстакадному мосту, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, пр-кту Мира, ул. Кутузова, пр-кту Победы, ш. Балтийскому, ул. Карташева, ул. Аральской, ул. Лужской, ул. Челюскинской, ул. Ижорской, ул. Сеченова.

ИСТОЧНИК KP.RU