Экс-помощнику Николая Цуканова предъявили обвинение в госизмене
Бывшему помощнику полпреда президента в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву предъявлено обвинение в госизмене. Об этом сообщает «РИА Новости».
- Прошу приобщить к материалам дела постановление о привлечении Воробьева в качестве обвиняемого и его допрос, - цитирует издание слова следователя ФСБ во время рассмотрения жалобы на арест.
Напомним, 4 июля ФСБ задержала помощника полпреда президента в Уральской федеральном округе, уроженца Калининградской области Александра Воробьева по подозрению в госизмене. На следующий день его поместили в СИЗО на два месяца.
По данным издания «Взгляд», у задержанного спецслужбами Воробьева, найден при себе паспорт гражданина Польши и специальная записывающая аппаратура.
До переезда на Урал Александр Воробьев работал в правительстве Калининградской области полномочным представителем губернатора в органах судебной власти, а затем главой областного агенства по имуществу. До этого несколько лет он работал в администрации города Гусева.
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