В Калининграде 45 домов остались до вечера без горячей воды

СЕГОДНЯ 12:09 2019-07-23T12:09:36+03:00

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В Калининграде во вторник, 23 июля, до 20 часов отключена горячая воды в 45 жилых домах, 22 офисных зданиях и в 10 объектах социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В зону отключения попали следующие улицы:

Баграмяна Маршала 18; 20-24; 26; 28-32; 4; 6-12;

Барнаульская 7-13;

Бесселя ул, 2;

Больничная, 6-8;

Буткова Генерала 1; 10-14; 18; 34; 36; 4; 4а-8а;

Вагнера 58;

Галицкого Ген. 19-25;27-33;

Загорская 1-5;

Звездная 29-31;33-37;

Космическая 22-36;

Красноярская 1-3;2-4;

Мариупольская 1-3;11-13;16-18;2-12;20-22;24-26;5-9;

Московский пр-кт, 1-3;14-22;14б;17;19;21-23;25-27;26-38;29-37;42-46;48а;5-15;8-10.

Баграмяна Маршала ул, 18 (Молодежный центр);

Баграмяна Маршала ул, 2 (Дворец спорта Юность);

Баграмяна М. ул, 34/лит А (МАОУ Лицей 35);

Баграмяна М. ул, д.36 (ООО Хозяин);

Барнаульская ул, 4 (ПАО Промсвязьбанк);

Барнаульская ул, 5а (Центр спец. Связи);

Барнаульская , 6/Лит А, Б (Центр спецмедпомощи);

Барнаульская ул, 6а (Наркодиспансер);

Больничная ул, 34-38 (ГБУЗ "КМЦ");

Буткова Генерала ул, 16 (УМВД России по КО);

Буткова Генерала ул, 19 (ООО "ГК АЛЬЯНС");

Буткова Генерала ул, 2 (Поликлиника детская);

Вагнера ул, 51 (МАОУ лицей № 23);

Галицкого Генерала ул, 28 (Университет МВД);

Галицкого Генерала ул, 30 (Университет МВД);

Геологическая ул, 1;

Космическая ул, 27 (Центр гигиены и эпидемиологии);

Космическая ул, 29 (Медэксперт);

Красноярская ул, 5 (Центр "Детство");

Ленинский пр-кт, 30 (ТРЦ Плаза);

Ленинский пр-кт, 32 (ПАО Ростелеком);

Мариупольская ул, 14 (Виктория Балтия);

Московский пр-кт, 12а (МП КХ «Водоканал»);

Московский пр-кт, 24 (Сбербанк России);

Московский пр-кт, 40 (ООО ДАРЛЕН);

Московский пр-кт, 48а (ООО "Элит-Торг");

Петра Великого наб, 1 (Музей мирового океана);

Петра Велик. наб, 5/лит А (Музей мирового океана);

Петра Велик. наб, 5/лит Д (Музей мирового океана);

Петра Великого наб, 7 (РОСМОРПОРТ);

Петра Великого наб, 9 (Музей мирового океана).

ИСТОЧНИК KP.RU