В Калининграде 45 домов остались до вечера без горячей воды
В Калининграде во вторник, 23 июля, до 20 часов отключена горячая воды в 45 жилых домах, 22 офисных зданиях и в 10 объектах социальной сферы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В зону отключения попали следующие улицы:
Баграмяна Маршала 18; 20-24; 26; 28-32; 4; 6-12;
Барнаульская 7-13;
Бесселя ул, 2;
Больничная, 6-8;
Буткова Генерала 1; 10-14; 18; 34; 36; 4; 4а-8а;
Вагнера 58;
Галицкого Ген. 19-25;27-33;
Загорская 1-5;
Звездная 29-31;33-37;
Космическая 22-36;
Красноярская 1-3;2-4;
Мариупольская 1-3;11-13;16-18;2-12;20-22;24-26;5-9;
Московский пр-кт, 1-3;14-22;14б;17;19;21-23;25-27;26-38;29-37;42-46;48а;5-15;8-10.
Баграмяна Маршала ул, 18 (Молодежный центр);
Баграмяна Маршала ул, 2 (Дворец спорта Юность);
Баграмяна М. ул, 34/лит А (МАОУ Лицей 35);
Баграмяна М. ул, д.36 (ООО Хозяин);
Барнаульская ул, 4 (ПАО Промсвязьбанк);
Барнаульская ул, 5а (Центр спец. Связи);
Барнаульская , 6/Лит А, Б (Центр спецмедпомощи);
Барнаульская ул, 6а (Наркодиспансер);
Больничная ул, 34-38 (ГБУЗ "КМЦ");
Буткова Генерала ул, 16 (УМВД России по КО);
Буткова Генерала ул, 19 (ООО "ГК АЛЬЯНС");
Буткова Генерала ул, 2 (Поликлиника детская);
Вагнера ул, 51 (МАОУ лицей № 23);
Галицкого Генерала ул, 28 (Университет МВД);
Галицкого Генерала ул, 30 (Университет МВД);
Геологическая ул, 1;
Космическая ул, 27 (Центр гигиены и эпидемиологии);
Космическая ул, 29 (Медэксперт);
Красноярская ул, 5 (Центр "Детство");
Ленинский пр-кт, 30 (ТРЦ Плаза);
Ленинский пр-кт, 32 (ПАО Ростелеком);
Мариупольская ул, 14 (Виктория Балтия);
Московский пр-кт, 12а (МП КХ «Водоканал»);
Московский пр-кт, 24 (Сбербанк России);
Московский пр-кт, 40 (ООО ДАРЛЕН);
Московский пр-кт, 48а (ООО "Элит-Торг");
Петра Великого наб, 1 (Музей мирового океана);
Петра Велик. наб, 5/лит А (Музей мирового океана);
Петра Велик. наб, 5/лит Д (Музей мирового океана);
Петра Великого наб, 7 (РОСМОРПОРТ);
Петра Великого наб, 9 (Музей мирового океана).
ИСТОЧНИК KP.RU