Калининградцу грозит 4 года колонии за незаконную рубку деревьев

СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-23T12:59:21+03:00

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На жителя Калининграда завели уголовное дело за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

48-летний мужчина получил порубочный билет на вырубку 10 деревьев для подготовки участка к изыскательским работам. Однако калининградец увлекся и вырубил 54 дерева. Ущерб власти оценили в 110 тысяч рублей.

Теперь ранее не судимому горожанину грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU