Калининградцу грозит 4 года колонии за незаконную рубку деревьев
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На жителя Калининграда завели уголовное дело за незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
48-летний мужчина получил порубочный билет на вырубку 10 деревьев для подготовки участка к изыскательским работам. Однако калининградец увлекся и вырубил 54 дерева. Ущерб власти оценили в 110 тысяч рублей.
Теперь ранее не судимому горожанину грозит до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU