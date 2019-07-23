2019-07-23T13:16:18+03:00
Общество

В Балтийск в День ВМФ пустят дополнительные рельсобусы

Виктор Сергеев
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В воскресенье, 28 июля, в День ВМФ в Балтийск пустят дополнительные пригородные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

В этот день назначены рельсобусы временем отправления:

- в Балтийск с Южного вокзала Калининграда с остановками на станциях Западный Новый, Брусничная, Лесное Новое, о.п. Люблино в 7:00 (поезд будет состоять из шести вагонов) , 8:05 (шесть вагонов), 9:15 (шесть вагонов), 9:50 (три вагона), со всеми остановками в пути следования – в 10:20 (три вагона);

- из Балтийска до Южного вокзала с остановками на станциях о.п. Люблино, Лесное Новое, Брусничная, Западный Новый в 14:00 (шесть вагонов), 15:00 (шесть вагонов), 16:00 (три вагона), со всеми остановками в пути следования – в 18:00 (составность поезда также увеличена в два раза – до шести вагонов) .

ИСТОЧНИК KP.RU

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