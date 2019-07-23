В Калининграде в течение дня отключено электричество на восьми улицах

СЕГОДНЯ 14:40 2019-07-23T14:40:52+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Кирова 24,25,27,28 (СОШ № 49), 29-39,41-47,49-55,57-63,65-71, ул. Чайковского 29,31,38-40,42-44а, ул. Репина 17,46-50,52, ул. Римского-Корсакова 9,11,15,16,17, ул. Г. Димитрова 41а-г.

До 20 часов электричество отключено на пр-те Победы 22, 24 (д/сад № 27), 24а; ул. Каштановая аллея 16, 18, 20, 22, 28; ул. Кутузова 29.

ИСТОЧНИК KP.RU