Калининградцу сломали челюсть на карьере в Прибрежном

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-23T14:44:21+03:00

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Полицейские разыскали и задержали калининградца, избившего отдыхающего в районе карьера в Прибрежном. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 21-летний местный житель, который сообщил, что его избил неизвестный. Как оказалось, между мужчинами произошла ссора, которая вскоре перешла в драку. В итоге злоумышленник сломал оппоненту нижнюю челюсть в двух местах.

- Нападавший скрылся с места преступления, но в ходе розыскных мероприятий был установлен участковыми полиции. Им оказался ранее не судимый 20-летний житель Калининграда.

За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью подозреваемый может быть осужден на три года лишения свободы, отметили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU