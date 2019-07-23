2019-07-23T15:48:01+03:00
Спорт

На стадионе «Балтика» разместят две площадки для мини-футбола

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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На стадионе «Балтика» будет демонтирована Северная трибуна, на ее месте разместят две открытые площадки для мини-футбола. Оба новых плоскостных сооружения ориентированы, в первую очередь, на юных воспитанников молодёжной академии «Балтики». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уже в сентябре на стадионе начнут укладывать новое искусственное покрытие на главном поле, что позволит тренироваться в любую погоду. Будет восстановлено и легкоатлетическое ядро — дорожки длиной 400 метров и сектора для прыжков в длину позволят проводить как регулярные тренировки спортсменов и жителей города, так и международные соревнования класса мировой федерации лёгкой атлетики

- Это будет спортивно-ландшафтный парк, который только приукрасит объект культурного наследия. Разработано несколько концепций с сохранением всех зелёных насаждений, реконструкцией дорожек и существующей инфраструктуры. Безусловно, всё это ещё обязательно пройдёт через общественные обсуждения. Но какая-либо жилая застройка исключена – только парк и спортивные объекты. Именно в этом направлении сейчас и ведётся основная работа, проводятся консультации с профессиональными спортсменами и сообществами, – подчеркнула заместитель председателя правительства Наталья Сибирёва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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