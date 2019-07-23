Калининградцы начнут получать штрафы ГИБДД в электронном виде

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-23T15:53:55+03:00

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Жители Калининградской области будут получать заказные письма с постановлениями о нарушениях Правил дорожного движения в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Это позволит сэкономить до 10 млн рублей в год.

- Уже сейчас, на старте реализации сервиса, более трех процентов писем в регионе получено электронным способом, это хороший результат. В ближайшей перспективе мы планируем довести этот показатель до 10 процентов и далее увеличивать долю электронного формата в таких уведомлениях, – отметил министр цифровых технологий и связи региона Алексей Игнатенко.

Сервис «Электронные заказные письма» позволяет любому желающему перейти на получение заказных писем от госорганов в электронном виде. Подключить сервис онлайн-доставки заказных писем Почты России можно как на сайте почты России, так и на портале государственных услуг. Сервис моментально информирует получателя о поступлении заказных извещений по SMS и/или электронной почте (по выбору) и позволяет прочесть письмо с любого устройства в формате PDF (аналогичный бумажному письму).

Письмо будет находиться в Личном кабинете на сайте почты и на портале госуслуг, доступ к которым имеется только у клиента. При входе в Личный кабинет электронные письма переходят в статус полученные, что приравнивается к получению письма в почтовом отделении под роспись. Вся информация будет передаваться по защищенным каналам связи.

ИСТОЧНИК KP.RU