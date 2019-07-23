2019-07-23T16:32:28+03:00
Общество

Калининградцы не смогли провезти в область 500 кг мяса и молочки из Польши и Литвы

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
Изменить размер текста:

За неделю сотрудники Россельхознадзора пресекли несколько попыток ввоза в регион продуктов в ручной клади и багаже пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 15 по 21 июля на границе с Польшей и Литвой было обнаружено и изъято 514 килограммов мясной и молочной продукции из Польши и Литвы. На перевозчиков завели три административных протокола.

Продукция возвращена в Польшу и Литву. Причиной изъятия и возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Зеленоградске бухгалтер МУПа присвоила 1,4 млн рублей
Калининградцы начнут получать штрафы ГИБДД в электронном виде
На стадионе «Балтика» разместят две площадки для мини-футбола
На ул. Канта в Калининграде запретят остановку транспорта
Калининградцу сломали челюсть на карьере в Прибрежном
В Калининграде в течение дня отключено электричество на восьми улицах
В Балтийск в День ВМФ пустят дополнительные рельсобусы
Калининградцу грозит 4 года колонии за незаконную рубку деревьев
На ул. Батальной в Калининграде таксист сбил 13-летнего пешехода
В Калининграде 45 домов остались до вечера без горячей воды
Экс-помощнику Николая Цуканова предъявили обвинение в госизмене
В Калининграде на 24-м маршруте увеличили количество автобусов
Двое поляков на байдарке заплыли в воды Российской Федерации
За две недели по электронным визам в Калининград приехали около 1500 иностранцев из 26 стран
Ночью в Полесске сгорел автомобиль
Калининградец пытался нелегально провезти в Литву свыше 17 кг янтаря
В сентябре открывается авиасообщение Калининград-Краснодар
На выходных в области задержали 14 пьяных водителей
Полиция: В ДТП в районе Солдатово пострадали два человека