Калининградцы не смогли провезти в область 500 кг мяса и молочки из Польши и Литвы

СЕГОДНЯ 16:31 2019-07-23T16:32:28+03:00

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За неделю сотрудники Россельхознадзора пресекли несколько попыток ввоза в регион продуктов в ручной клади и багаже пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 15 по 21 июля на границе с Польшей и Литвой было обнаружено и изъято 514 килограммов мясной и молочной продукции из Польши и Литвы. На перевозчиков завели три административных протокола.

Продукция возвращена в Польшу и Литву. Причиной изъятия и возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз.

ИСТОЧНИК KP.RU