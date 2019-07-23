В Зеленоградске бухгалтер МУПа присвоила 1,4 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:42 2019-07-23T16:43:45+03:00

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В Зеленоградске будут судить бухгалтера муниципального казенного учреждения за присвоение денег с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в течение 2014 года женщина присвоила и потратила на личные нужды вверенные ей 1 млн 417 тысяч рублей

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU