2019-07-23T20:24:21+03:00
Общество

На трассе Калининград-Нестеров запретят левые повороты на перекрестке в районе Солдатово

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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На опасном участке федеральной трассы А229 «Калининград-Нестеров» будет изменена схема движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Принято решение запретить левые повороты на перекрестке в районе поселка Солдатово. Также будет запрещено сквозное движение из Гвардейска в Солдатово и в обратном направлении через трассу.

Новая схема движения будет введена с 12 августа.

- Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» организует мероприятия по закрытию данного участка дороги. До указанного периода экипажи ГИБДД будут контролировать скоростной режим. Движение маршрутных транспортных средств предложено организовать через разворот в районе поселка Забарье и в обратном направлении, из-за чего незначительно поменяются межмуниципальные маршруты регулярных перевозок, - сообщили в министерстве развития инфраструктуры.

Напомним, за последние несколько дней на этом перекрестке произошло два ДТП с пострадавшими и погибшим. Так, 19 июля водитель микроавтобуса «Фольксваген», ехавший в сторону Калининграда, при повороте налево врезался в бензовоз. В результате ДТП водитель микроавтобуса и пятеро детей в возрасте от 3 месяцев до 10 лет получили телесные повреждения и были госпитализированы. Позднее трехмесячный ребенок от полученных травм скончался в больнице.

22 июля на этом же участке водитель «Рено» при повороте налево врезался в «Фольксваген». В результате водитель и пассажир «Рено» получили травмы и были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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