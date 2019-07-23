Калининградец убил себя газонокосилкой

СЕГОДНЯ 18:00 2019-07-23T18:00:11+03:00

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В понедельник, 22 июля в полицию Нестеровского района поступило сообщение о гибели 58-летнего жителя поселка Садовое.

Согласно имеющейся информации, мужчина на самоходной косилке окашивал траву неподалеку от своего дома. Неожиданно агрегат заклинило. Сельчанин попытался устранить неисправность, но при этом не позаботился выключить двигатель косилки. И в результате попал под ее режущий аппарат. Полученные человеком повреждения оказались не совместимыми с жизнью.

- По данному факту Черняховским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в региональном Следственном управлении СКР. - Произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти гражданина, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU