Вице-мэр Калининграда о ремонте улицы Киевской: Быстро не будет

СЕГОДНЯ 18:39 2019-07-23T18:39:48+03:00

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Во вторник во время рабочего выезда на улицу Горького, где ремонтные работы, по словам городских властей, выполнены уже на 30%, журналисты спросили у председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олега Кутина, почему работы на другом объекте, на улице Киевской, было решено начать так поздно. Кутин ответил, что работы в любом случае займут около 300 дней, и эти сроки невозможно поместить в одно лето.

- Мы в любом случае, исходя из проекта, могли бы не успеть. Другой разговор, что мы с подрядчиком постараемся сделать все, чтобы эти сроки сократить, - заявил Кутин.

- Насколько их можно сократить? – переспросили журналисты.

- Выйдем на объект – увидим, - ответил вице-мэр. – Там очень много сетей. Объект очень непростой. В том числе с точки зрения организации работ по трамвайным путям. Сейчас смело утверждать, что мы сделаем быстро или максимально сократим сроки, я не берусь.

ИСТОЧНИК KP.RU