2019-07-23T19:20:32+03:00
Общество

Олег Кутин объяснил, почему в СНТ «Победа» больше не ходит автобус №7

По словам чиновника, это позволит «сократить время пребывания на маршруте»
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник во время рабочего выезда на улицу Горького у председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олега Кутина журналисты спросили, почему в СНТ «Победа» больше не ходит автобус №7, и остался лишь 30-й автобусный маршрут. Объяснения вице-мэра были не очень логичными.

- Вы знаете, на самом деле, мы первоначально рассматривали вопрос сохранения этого маршрута в СНТ «Победа», - ответил Кутин. – Но потом приняли решение, что в данном случае нужна возможность уходить на Окружную. И поэтому мы сохранили всего один маршрут в СНТ. Это было сделано для того, чтобы сократить время пребывания на маршруте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Антон Алиханов о сносе Дома Советов: Никогда
Елена Дятлова: Я не вижу сегодня проблем по объектам в рамках программы «Безопасные и качественные дороги»
Вице-мэр Калининграда о ремонте улицы Киевской: Быстро не будет
Калининградец убил себя газонокосилкой
На трассе Калининград-Нестеров запретят левые повороты на перекрестке в районе Солдатово
В Зеленоградске бухгалтер МУПа присвоила 1,4 млн рублей
Калининградцы не смогли провезти в область 500 кг мяса и молочки из Польши и Литвы
Калининградцы начнут получать штрафы ГИБДД в электронном виде
На стадионе «Балтика» разместят две площадки для мини-футбола
На ул. Канта в Калининграде запретят остановку транспорта
Калининградцу сломали челюсть на карьере в Прибрежном
В Калининграде в течение дня отключено электричество на восьми улицах
В Балтийск в День ВМФ пустят дополнительные рельсобусы
Калининградцу грозит 4 года колонии за незаконную рубку деревьев
На ул. Батальной в Калининграде таксист сбил 13-летнего пешехода
В Калининграде 45 домов остались до вечера без горячей воды
Экс-помощнику Николая Цуканова предъявили обвинение в госизмене
В Калининграде на 24-м маршруте увеличили количество автобусов
Двое поляков на байдарке заплыли в воды Российской Федерации
За две недели по электронным визам в Калининград приехали около 1500 иностранцев из 26 стран
Ночью в Полесске сгорел автомобиль
Калининградец пытался нелегально провезти в Литву свыше 17 кг янтаря
В сентябре открывается авиасообщение Калининград-Краснодар
На выходных в области задержали 14 пьяных водителей
Полиция: В ДТП в районе Солдатово пострадали два человека