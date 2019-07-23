Олег Кутин объяснил, почему в СНТ «Победа» больше не ходит автобус №7

СЕГОДНЯ 19:01 2019-07-23T19:20:32+03:00

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Во вторник во время рабочего выезда на улицу Горького у председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олега Кутина журналисты спросили, почему в СНТ «Победа» больше не ходит автобус №7, и остался лишь 30-й автобусный маршрут. Объяснения вице-мэра были не очень логичными.

- Вы знаете, на самом деле, мы первоначально рассматривали вопрос сохранения этого маршрута в СНТ «Победа», - ответил Кутин. – Но потом приняли решение, что в данном случае нужна возможность уходить на Окружную. И поэтому мы сохранили всего один маршрут в СНТ. Это было сделано для того, чтобы сократить время пребывания на маршруте.

ИСТОЧНИК KP.RU