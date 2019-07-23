Елена Дятлова: Я не вижу сегодня проблем по объектам в рамках программы «Безопасные и качественные дороги»

СЕГОДНЯ 19:40 2019-07-23T19:40:35+03:00

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Во вторник во время рабочего выезда на улицу Горького глава министерства развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова заявила, что у ее ведомства нет проблем по объектам в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

- На востоке области мы уже сдаем объекты, - сообщила Дятлова. - Первый – это дорога «Гусев-Дубрава-Плавни». Вчера были подписаны последние акты. Между 15 августа и 1 сентября мы откроем улицу Шатурскую. Я не вижу больших проблем сегодня. Ведутся работы сегодня на Балтийском шоссе, в Мамоново, в Гурьевске. Я не вижу сегодня проблем по объектам.

Также Дятлова рассказала, что практически сразу после сдачи отремонтированной улицы Шатурской город примется за ремонт улицы Гагарина. Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин добавил, что ремонтные работы на Гагарина будут вестись не с полным перекрытием движения.

- Движение будет организовано по тому же принципу, что сейчас было на Шатурской. Это одна из основных артерий, хотим мы этого или нет, поэтому полностью перекрывать мы ее не будем, - сообщил Кутин.

ИСТОЧНИК KP.RU