Антон Алиханов о сносе Дома Советов: Никогда

СЕГОДНЯ 20:03 2019-07-23T20:06:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник вечером губернатор Калининградской области Антон Алиханов выложил в своем инстаграме селфи на фоне Дома Советов с хештегом #myprecious (моя прелесть – англ.). Половину лица главы региона прикрывал платок с изображением черепа. Одним из первых комментариев под постом стал вопрос одного из подписчиков: «Надеюсь, наш губернатор отправился снести Дом Советов?» На это Алиханов ответил: «Никогда».

- Снесите Дом Советов. Постройте замок на его месте, - обратился следующий подписчик.

- Не-а, - ответил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU