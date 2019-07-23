Антон Алиханов о сносе Дома Советов: Никогда
Дом Советов, вероятно, дождется момента, когда его достроятФото: Антон АЛИХАНОВ
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Во вторник вечером губернатор Калининградской области Антон Алиханов выложил в своем инстаграме селфи на фоне Дома Советов с хештегом #myprecious (моя прелесть – англ.). Половину лица главы региона прикрывал платок с изображением черепа. Одним из первых комментариев под постом стал вопрос одного из подписчиков: «Надеюсь, наш губернатор отправился снести Дом Советов?» На это Алиханов ответил: «Никогда».
- Снесите Дом Советов. Постройте замок на его месте, - обратился следующий подписчик.
- Не-а, - ответил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU