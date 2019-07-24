В Зеленоградске спасатели вытащили из моря тонущих женщину и двух девочек
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В Зеленоградске беспечность отдыхающих едва не закончилась трагедией.
Накануне, несмотря на запрет купания, женщина и две девочки стали купаться напротив кафе «Дача». Вскоре спасатели получили сообщение, что им требуется помощь, сообщается на странице администрации Зеленоградска в «Фейсбук».
- Прибыв на место происшествия, которое находится в 150 метрах от границы официального пляжа, обнаружили, что трех человек «прибило» к волнорезам и бьет о них, а несколько мужчин пытаются им помочь, - отметили в администрации.
Спасатели вытащили из воды женщину и двух девочек. Медицинская помощь им не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU