В Зеленоградск и Светлогорск назначили дополнительные поезда

СЕГОДНЯ 11:08 2019-07-24T11:44:43+03:00

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С 25 по 28 июля в Зеленоградск и Светлогорск пустят дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

До конца недели назначаются дополнительные вечерние поезда отправлением из Калининграда (Южный вокзал) в Светлогорск в 20:35, из Светлогорска в Калининград в 21:50; из Калининграда в Зеленоградск в 20:49, из Зеленоградска в Калининград в 21:45.

ИСТОЧНИК KP.RU