В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах отключили воду и электричество
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В среду, 24 июля, в Калининграде в течение дня не будет электричества на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 20 часов из-за ремонта на подстанции от электричества отключены дома на ул. Ф. Энгельса 1-3,4, ул. Донского 13-15,6, пр-т Победы 40-42, ул. Кутузова 42, ул. Яблоневая аллея 1-7, ул. Адмиральская 13а.
До 14 часов не будет холодной воды на ул. Комсомольская 41, 36-40.
ИСТОЧНИК KP.RU