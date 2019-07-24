В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах отключили воду и электричество

СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-24T11:48:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 24 июля, в Калининграде в течение дня не будет электричества на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов из-за ремонта на подстанции от электричества отключены дома на ул. Ф. Энгельса 1-3,4, ул. Донского 13-15,6, пр-т Победы 40-42, ул. Кутузова 42, ул. Яблоневая аллея 1-7, ул. Адмиральская 13а.

До 14 часов не будет холодной воды на ул. Комсомольская 41, 36-40.

ИСТОЧНИК KP.RU