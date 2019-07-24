В Калининграде свыше 100 улиц на две недели остались без горячей воды

СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-24T11:55:13+03:00

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В Калининграде в среду, 24 июля, на плановый ремонт остановлена РТС «Северная». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В течение двух недель без горячей воды останутся потребители по следующим адресам:

ул.Желябова, пер. Желябова, Калужская, пер. Калужский, Мусоргского, Нарвская, пер.Нарвский, Уральская, Советский пр. Памяти Павших в Афганистане, Озерова, Уральская, Репина, Москвина, Чайковского, Кирова, Димитрова, Гайдара с №1-105; с №4- 96, Сафронова, Серафимовича, Алябьева, К.Маркса, с №18-28, Леонова с №1-89, с №2-74; Комсомольская, Курганская, Каштановая аллея, с№1-129; №2-152, Яналова, Чекистов с №2-64; с №1-83, Борзова,1-3 Зоологическая, пер.Зоологический, Шиллера, , Пацаева, Красная, с№11-63; 2-74; Пугачева, Офицерская, Коммунальная, ул.Дм. Донского, Пушкина, пр.Победы, пл.Победы, Огарёва, Косогорная, Вагоностроительная, Радищева, Каменная, Марата, Колоскова, Свободная, пер.Свободный, Гостиная, пр.Мира, Театральная, Грекова, Кронштадская, Брамса, Носова, Ушакова, Генделя, Ушинского, Гвардейский пр., Галицкого, Театральная, Космическая, Звездная, Вагнера Барнаульская, Больничная, Черняховского, Иванникова, Ленинский пр.,с №1-81; 18-32 Горького с №1-201; с №2-66, Сибирякова , Зеленая с №20-74; ,Дорожная, Макарова, ,Бахчисарайская, Калязинская, Азовская, Тихая, Земельная, Озерова, Знойная, Госпитальная, Ракитная, Юношеская, Баранова, Рокоссовского, Минская, Гаражная, Пролетарская, Соммера, Севастьянова, Университетская, Шевченко, Сергеева, Озерная, Молодежная, Ладожская, Тургенева, Островского, Талалихина, Парковая Аллея, Молодежная Музыкальная, Герцена, Князева, Тельмана, Некрасова, Ленинградская, Грибоедова, Верхнеозерная, Лермонтова, Лескова, Невского, Толстого, Достоевского, Береговая, Потемкина, пер.Потемкина, Береговая, Ракитная, Артиллерийская, Куйбышева, Еловая аллея, Железняка, Дадаева, Маточкина, Челнокова, Фермора.

При наличии технической возможности часть потребителей будут переключены на другие теплоисточники, отметили в мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU