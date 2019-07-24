В Калининграде обнаружили производство говяжьих консервов из курицы
В Калининграде Россельхознадзор выявил факты фальсификации мясных консервов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В фальсификации было уличено ООО «Балтрыбтех». В ходе мониторинга было установлено, что на предприятие в первом полугодии для производства консервов поступило около 500 тонн говядины и говяжьего жира. При этом, завод смог произвести 3500 тонн консервов из говядины.
- Учитывая, что основным составом мясных консервов является мясо говядины, то выпуск такого количества продукта попал под сомнения, - отметили в Россельхознадзоре.
Сотрудники ведомства отобрали пробу, в ходе лабораторных исследований в мясе была обнаружена ДНК курицы.
На предприятии введен режим усиленного лабораторного контроля, также проводится работа по отзыву декларации.
ИСТОЧНИК KP.RU