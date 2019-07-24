Калининградец пытался доставить в колонию мобильники и наркотики при помощи квадрокоптера

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-24T12:42:59+03:00

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Сотрудники УФСИН задержали калининградца, который пытался доставить запрещенные предметы на территорию колонии. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН.

Инцидент произошел в колонии №13 в поселке Славяновка. 26-летний мужчина при помощи квадрокоптера пытался доставить в колонию три мобильных телефона, мим-карты, зарядки и гашиш

Задержали его при попытке запустить беспилотный летающий аппарат. На задержанного завели административное дело за попытку передачи запрещенных веществ осужденным. Также ему грозит ответственность за наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU