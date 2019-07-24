Калининградец пытался доставить в колонию мобильники и наркотики при помощи квадрокоптера
.Фото: УФСИН по Калининградской области
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Сотрудники УФСИН задержали калининградца, который пытался доставить запрещенные предметы на территорию колонии. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН.
Инцидент произошел в колонии №13 в поселке Славяновка. 26-летний мужчина при помощи квадрокоптера пытался доставить в колонию три мобильных телефона, мим-карты, зарядки и гашиш
Задержали его при попытке запустить беспилотный летающий аппарат. На задержанного завели административное дело за попытку передачи запрещенных веществ осужденным. Также ему грозит ответственность за наркотики.
ИСТОЧНИК KP.RU