В Калининграде во вторник сбили четверых пешеходов

СЕГОДНЯ 13:06 2019-07-24T13:07:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник в Калининграде под колеса автомобилей попали четыре пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На улице Красносельской 73-летний пенсионер на БМВ не заметил и сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре». В результате наезда 58-летняя пешеход была доставлена в больницу. В полиции отметили, что виновник ДТП ранее был лишен прав.

На улице Д. Донского водитель «Митсубиси» при повороте на парковку наехал на 65-летнюю женщину, которая стояла на парковочном месте. Женщина получила травмы.

На проспекте Победы 41-летняя дамана «Опеле» при левом повороте сбила 65-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора. Пенсионер получил травмы и был госпитализирован.

На улице Портовой водитель «Хендая» сбил на «зебре» 22-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Спустя несколько часов его задержали и доставили в отдел. Пострадавший пешеход госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU