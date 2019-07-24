Росгвардейцы задержали калининградца за кражу дорогого алкоголя из магазина
В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже алкоголя из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел на улице Тельмана. Находившийся на маршруте патрулирования наряд получил сообщение о краже и выдвинулся на место происшествия.
Группа задержания установила, что злоумышленник взял с витрины две бутылки дорогого алкоголя и вышел с магазина не заплатив. В ходе осмотра близлежащей территории, росгвардейцы задержали подозреваемого у которого при себе находилось похищенное, общая стоимость которого составила свыше двух тысяч рублей.
Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU