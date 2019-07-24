Росгвардейцы задержали калининградца за кражу дорогого алкоголя из магазина

СЕГОДНЯ 13:36 2019-07-24T13:36:50+03:00

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В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже алкоголя из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице Тельмана. Находившийся на маршруте патрулирования наряд получил сообщение о краже и выдвинулся на место происшествия.

Группа задержания установила, что злоумышленник взял с витрины две бутылки дорогого алкоголя и вышел с магазина не заплатив. В ходе осмотра близлежащей территории, росгвардейцы задержали подозреваемого у которого при себе находилось похищенное, общая стоимость которого составила свыше двух тысяч рублей.

Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU