2019-07-24T13:56:20+03:00
Общество

С начала года свыше 50 тысяч калининградцев стали невыездными из-за долгов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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За шесть месяцев 2019 года судебные приставы ограничили выезд за пределы региона 57 551 должнику. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Из них 5137 человек стали невыездными из-за долгов по алиментам на общую сумму 1 млрд рублей.

- Практика применения судебными приставами ограничения права на выезд для ряда должников за пределы РФ в настоящее время является одной из эффективных мер воздействия на тех, кто уклоняется от исполнения вступивших в законную силу решений судов, - отметили в пресс-службе ведомства, отметив, что при полном погашении задолженности ограничение на выезд из РФ будет снято, однако оно будет исполнено в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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