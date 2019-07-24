Власти Зеленоградска попросили отдыхающих приезжать на море на автобусах и электричках

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-24T14:05:48+03:00

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Администрация Зеленоградска попросила отдыхающих не приезжать на море на личных автомобилях. Об этом пишет газета «Волна».

Сейчас в центре Зеленоградска начались работы по ремонту улицы Ленина, из-за чего в городе изменилась схема движения.

- Так, до 15 сентября 2019 года прекращается движение транспорта на участке улицы Ленина от пересечения с улицей Железнодорожной до примыкания к улице Пионерская. На период проведения ремонта запрещен выезд на улицу Ленина с прилегающих улиц и переулков, будет запрещена остановка и стоянка автотранспортных средств на всем протяжении улицы Гагарина в обоих направлениях, - пишет «Волна».

Издание отмечает, что на выходных ожидается жаркая погода, а значит на зеленоградское побережье приедут тысячи отдыхающих.

- В связи с этим, администрация округа обращается с убедительной просьбой к гостям города воспользоваться общественным транспортом, - заключает издание.

ИСТОЧНИК KP.RU