2019-07-24T14:21:25+03:00
Общество

Власти региона заявили о снижении на четверть уровня подростковой преступности

Виктор Сергеев
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В Калининградской области по итогам первого полугодия удалось стабилизировать ситуацию с подростковой преступностью. Сейчас наблюдается снижение количество совершенных преступлений подростками на 23 процента – с 258 до 198 случаев. Такие данные были озвучены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам замначальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД Светланы Осмоловской, на 10 процентов снизилась групповая подростковая преступность, на 17 процентов – уличная. На 60 процентов стало меньше преступлений, совершенных пьяными подростками, на 23 процента стало меньше рецидива.

В целом в структуре подростковой преступности преобладают кражи, угоны автомобилей и грабежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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