2019-07-24T14:33:42+03:00
Общество

В Славске пьяный пенсионер на «Хендай» врезался в дерево, пострадала пассажирка

Виктор Сергеев
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Во вторник, 23 июля, в Калининградской области произошло два наезда автомобилей на придорожные деревья. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ночь на вторник в Гурьевском районе на автодороге «Заозерье-Заливное» 49-летний водитель «Фольксвагена» превысил скорость и врезался в дерево. В результате аварии водитель получил телесные повреждения.

Утром на улице Советской в Славске пьяный 64-летний пенсионер на «Хендай» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП 43-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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