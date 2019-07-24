В Славске пьяный пенсионер на «Хендай» врезался в дерево, пострадала пассажирка
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Во вторник, 23 июля, в Калининградской области произошло два наезда автомобилей на придорожные деревья. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В ночь на вторник в Гурьевском районе на автодороге «Заозерье-Заливное» 49-летний водитель «Фольксвагена» превысил скорость и врезался в дерево. В результате аварии водитель получил телесные повреждения.
Утром на улице Советской в Славске пьяный 64-летний пенсионер на «Хендай» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП 43-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU