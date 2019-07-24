Бывший офис корпорации развития Калининградской области на улице Сержантской выкупила авиакомпания

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-24T14:49:05+03:00

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У дома №19 на улице Сержантской, в котором находились офисы компании, занимающейся ремонтом медоборудования, а также помещения, в которых с 2012 до февраля 2017 года располагалась корпорация развития региона, новый собственник. Как сообщает пресс-служба корпорации, здание площадью 1835,5 квадратных метров и участок под ним были проданы на конкурсных торгах за 53 550 000 рублей резиденту Особой экономической зоны, авиакомпании «Скол».

- Здание и земельный участок, находившиеся в собственности Корпорации развития с момента ее основания - это бесспорный актив, - комментирует сделку гендиректор Корпорации развития Андрей Толмачев. - За прошедшие годы было множество планов и идей по их использованию: от продажи до создания IT-кластера на их базе. В итоге было принято решение о продаже имущественного комплекса. Открыто, с соблюдением всех процедур. Приветствуем, что новым собственником имущественного комплекса стал резидент Особой экономической зоны - авиакомпания «Скол».

ИСТОЧНИК KP.RU