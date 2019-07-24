В Краснознаменском районе коровы уничтожили посевы рапса на 800 тысяч рублей
Ущерб придется возмещать владельцу животных
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В Краснознаменском районе коровы уничтожили посевы рапса. Ущерб составил почти 800 тысяч рублей
Как сообщает пресс-служба районного суда, коровы появились на земельных участках одной из сельскохозяйственной организации в феврале этого года. В результате безнадзорного выпаса животные уничтожили посевы озимого рапса.
Компания направила претензию владельцу коров, однако он отказался возмещать ущерб. Дело будет рассматриваться в суде 31 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU