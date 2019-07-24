В Краснознаменском районе коровы уничтожили посевы рапса на 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:07 2019-07-24T15:07:56+03:00

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В Краснознаменском районе коровы уничтожили посевы рапса. Ущерб составил почти 800 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба районного суда, коровы появились на земельных участках одной из сельскохозяйственной организации в феврале этого года. В результате безнадзорного выпаса животные уничтожили посевы озимого рапса.

Компания направила претензию владельцу коров, однако он отказался возмещать ущерб. Дело будет рассматриваться в суде 31 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU