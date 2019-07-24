Упавшая в траншею калининградка отсудила 150 тысяч рублей
.Фото: Александр Подгорчук
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Жительница Калининграда взыскала компенсацию морального вреда за падение в траншею. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.
Инцидент произошел в ночь на 17 сентября 2018 года. Накануне рабочие одной из компаний вырыли траншею для прокладки электрокабеля, однако забыли ограбить место проведения работ. В темноте женщина упала в яму глубиной около одного метра, сломала голень и получила множественные травмы и ушибы.
Суд взыскал с подрядной организации компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU