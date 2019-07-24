Полиция: Здание бывшего театра королевы Луизы в Советске подожгли два подростка
В Советске полицейские раскрыли поджог здания бывшего театра королевы Луизы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Напомним, пожар в здании бывшего театра королевы Луизы произошел 6 июня. Местные власти сразу же предположили, что это был поджог.
В ходе проверки полицейские опросили очевидцев происшествия и изучили записи с ближайших камер видеонаблюдения.
- В результате розыскных мероприятий стражи порядка установили, что к поджогу причастны подростки. Посетив все городские учебные заведения, стражи порядка опросили учителей и учащихся и выяснили личности злоумышленников. Ими оказались два 14-летних подростка, - сообщили в пресс-службе полиции.
Подростки рассказали, что перелезли через забор на территорию заброшенного здания, после чего нашли в подвале бутылку с воспламеняющейся жидкостью. Разлив содержимое по зданию, подростки подожгли его, однако справиться с пламенем не смогли и убежали.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
ИСТОЧНИК KP.RU