2019-07-24T15:32:34+03:00
Общество

Полиция: Здание бывшего театра королевы Луизы в Советске подожгли два подростка

Виктор Сергеев
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..Фото: архив КП
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В Советске полицейские раскрыли поджог здания бывшего театра королевы Луизы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Напомним, пожар в здании бывшего театра королевы Луизы произошел 6 июня. Местные власти сразу же предположили, что это был поджог.

В ходе проверки полицейские опросили очевидцев происшествия и изучили записи с ближайших камер видеонаблюдения.

- В результате розыскных мероприятий стражи порядка установили, что к поджогу причастны подростки. Посетив все городские учебные заведения, стражи порядка опросили учителей и учащихся и выяснили личности злоумышленников. Ими оказались два 14-летних подростка, - сообщили в пресс-службе полиции.

Подростки рассказали, что перелезли через забор на территорию заброшенного здания, после чего нашли в подвале бутылку с воспламеняющейся жидкостью. Разлив содержимое по зданию, подростки подожгли его, однако справиться с пламенем не смогли и убежали.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU

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