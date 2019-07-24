СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-24T15:45:31+03:00

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В воскресенье, 28 июля, на День ВМФ в Балтийск назначили 20 дополнительных рейсов автобусов на маршруте №107. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

Первый рейс от калининградского автовокзала в Балтийск отправится в 6.40. Вернуться из Балтийска можно на последнем рейсе в 22.00 и довезет он пассажиров до ул. Театральной Всего в Балтийск и обратно будет осуществлено 97 рейсов.

Расписание автобусов доступно на сайте автовокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU