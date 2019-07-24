Мэр Советска рассказал, что в его городе снова кто-то сломал скамейки

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-24T15:48:55+03:00

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Мэр Советска Николай Воищев заприметил очередные результаты вандализма на подконтрольной территории, о чем тут же рассказал на своей персональной страничке в фейсбуке, выложив несколько фотографий с раскуроченной городской мебелью.

- Сегодня ночью в нашем городе произошел акт вандализма, - написал мэр. - Неизвестные сломали скамейки на центральной улице города. Уверен, что это совершили не жители нашего города. Советчане любят свой город, и такого сделать не могут!

Далее Воищев добавил, что скамейки уже успели отремонтировать.

Напомним, ранее мэр Советска уже неоднократно жаловался на вандалов. Например, в апреле этого он заявил, что неизвестные воруют в городе посаженные кедры, а в прошлом году глава города писал про разгромленный парк и изуродованные информационные табличку у музея военной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU