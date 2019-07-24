2019-07-24T16:39:50+03:00
Экономика

«Хорошее здание, а виды вообще огонь!» В корпорации развития похвастались приобретением Дома Советов

Здание полностью перешло в собственность правительства области
Иван МАРКОВ
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Дом СоветовДом СоветовФото: Иван МАРКОВ
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В среду 24 июля гендиректор корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев похвастался в своем фейсбуке приобретением Дома Советов. Выложив несколько фотографий заброшенного здания и видами с его крыши, Толмачев написал: «Хорошее здание, а виды вообще огонь!»

Несколькими часами ранее калининградские СМИ сообщили, что корпорация развития региона выкупила 100% долей компании «ДС», являвшейся собственником 85% Дома Советов (остальные 15% принадлежали региональному правительству). Соответствующие изменения во вторник 23 июля были внесены в ЕГРЮЛ.

На данный момент 99% Дома Советов владеет корпорация развития, а 1% оформлен на АО «Региональная энергетическая компания» (акционерное общество также является дочкой правительства Калининградской области).

ИСТОЧНИК KP.RU

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