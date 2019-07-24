2019-07-24T17:02:58+03:00
Общество

В Калининграде на двух участках снесли самострои, землю отдадут многодетным семьям

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В среду в Калининграде от самовольных построек были освобождены два земельных участка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет об участках на ул. Сержанта Ахмедова и на пересечении улицы Взводной и переулка Державина. Все эти земельные участки власти выделяют для многодетных семей.

- Объединяет освобожденные участки и еще одно обстоятельство – ни у одного не удалось найти пользователя. Судя по запущенности садов, развалинам теплиц и состоянию строений, те, кто несколько десятков лет назад «освоил» землю на тогдашних окраинах Калининграда, уже давно не появлялся здесь, - отметили в пресс-службе мэрии.

До конца недели власти намерены освободить еще два участка для многодетных семей - на ул. Крылова и в пер. Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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