В Багратионовске в доме-интернате избили 95-летнюю постоялицу
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На 46-летнюю калининградку завели уголовное дело за избиение 95-летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел в доме-интернате для престарелых инвалидов. В ходе словесного конфликта злоумышленница ударила пожилую женщину по руке. В больнице диагностировали перелом безымянного пальца и мизинца.
Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU