В Багратионовске в доме-интернате избили 95-летнюю постоялицу

СЕГОДНЯ 17:09 2019-07-24T17:09:27+03:00

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На 46-летнюю калининградку завели уголовное дело за избиение 95-летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в доме-интернате для престарелых инвалидов. В ходе словесного конфликта злоумышленница ударила пожилую женщину по руке. В больнице диагностировали перелом безымянного пальца и мизинца.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU