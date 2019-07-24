2019-07-24T17:09:27+03:00
Общество

В Багратионовске в доме-интернате избили 95-летнюю постоялицу

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

На 46-летнюю калининградку завели уголовное дело за избиение 95-летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в доме-интернате для престарелых инвалидов. В ходе словесного конфликта злоумышленница ударила пожилую женщину по руке. В больнице диагностировали перелом безымянного пальца и мизинца.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Ярошук занял 435-е место в рейтинге эффективности депутатов Госдумы
В Калининграде появились уличные фонари, которые жители назвали противотанковыми надолбами
В Калининграде кузнец устроил нарколабораторию по производству мефедрона
УМВД: С 2015 года на «Солдатовском» перекрестке в ДТП погибли 9 человек
В Калининграде на двух участках снесли самострои, землю отдадут многодетным семьям
«Хорошее здание, а виды вообще огонь!» В корпорации развития похвастались приобретением Дома Советов
Мэр Советска рассказал, что в его городе снова кто-то сломал скамейки
На День ВМФ в Балтийск назначили 20 дополнительных рейсов автобусов
Полиция: Здание бывшего театра королевы Луизы в Советске подожгли два подростка
Упавшая в траншею калининградка отсудила 150 тысяч рублей
В Краснознаменском районе коровы уничтожили посевы рапса на 800 тысяч рублей