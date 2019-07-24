2019-07-24T17:26:18+03:00
Общество

УМВД: С 2015 года на «Солдатовском» перекрестке в ДТП погибли 9 человек

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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На федеральной трассе «Калининград-Нестеров» на перекрестке на поселок Солдатово с 2015 года произошло 12 ДТП, из них .пять аварий – с погибшими и пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Всего в данном месте погибло 9 человек и 21 получили ранения различной тяжести.

Накануне власти приняли решение запретить левые повороты на этом перекрестке, а также сквозное движение из Гвардейска в Солдатово и в обратном направлении через трассу.

- Учитывая высокую тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий, принято решение о запрещении наиболее опасных маневров на перекрестке, путем установки по оси федеральной автодороги дорожных ограждений, - отметили в пресс-службе УМВД. -

Ближайшие места разворотов на данной автодороги расположены на 38 и 44 километрах, т.е. на расстоянии не более 4 километров от закрываемого перекрестка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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