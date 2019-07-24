2019-07-24T17:36:11+03:00
Общество

В Калининграде кузнец устроил нарколабораторию по производству мефедрона

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде полицейские накрыли нарколабораторию по производству мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Организовал в своей квартире лабораторию по производству мефедрона 30-летний калининградец, ранее работавший кузнецом.

- Изготовленные наркотики мужчина сбывал через тайники, устроенные им в Калининграде. Клиентов находил в интернете, используя различные способы сокрытия личных данных, - сообщили в полиции.

Полицейские задержали злоумышленника после того, как он продал 50 граммов мефедрона очередному клиенту. В результате обыска в жилище подозреваемого изъято еще более 100 грамм готового наркотика, прекурсоры для его изготовления, а также лабораторное оборудование.

На задержанного завели уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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