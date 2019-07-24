В Калининграде появились уличные фонари, которые жители назвали противотанковыми надолбами

СЕГОДНЯ 18:28 2019-07-24T18:29:54+03:00

В мэрии сообщили, что пока не могут поймать умельца, сделавшего фонарям бетонное основание при помощи ведра

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В апреле прошлого года вся Россия узнала, что при строительстве Высокого моста в Калининграде применялись цветочные горшки. Через некоторое время подрядчик исправил свою ошибку, и извинился за инициативу своих смекалистых рабочих, но дело их по-прежнему живет. В среду 24 июля калининградец Александр Пекус, прогуливаясь в районе Второй эстакады на набережной Карбышева, обратил внимание на уличные светильники, в основании которых были бетонные цилиндры, выполненные, по всей вероятности, при помощи ведра.

- Оч.умелые ручки: Техника ведра, - написал Пекус в своем фейсбуке. - А вы знали, что с помощью раствора и ведра из уличного светильника можно сделать противотанковые надолбы? Или на Ломзе (довоенное название Октябрьского острова – Ред.) что-то знают, и грядет что-то темное?

Корреспонденты «Комсомолки» попытались выяснить в мэрии, по чьей инициативе фонари были превращены в оборонительные сооружения. В пресс-службе администрации по поводу ситуации рассказали, что дорогу на набережной Карбышева «ремонтировала область к ЧМ-2018», и «эти фонари на баланс города пока передать не успели».

- Какой-то неизвестный умелец делает фонарям бетонное основание, - добавили в мэрии. - Его пока не могут поймать. Зачем он это делает, не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU