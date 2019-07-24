Александр Ярошук занял 435-е место в рейтинге эффективности депутатов Госдумы
На портале депутатов Государственной думы 7-го созыва опубликован рейтинг эффективности депутатов, который был составлен по результатам исследований, проводившихся политологами с января по июль 2019 года. Для расчета итоговой позиции в рейтинге использовалось четыре критерия: результаты народного голосования (возможность депутата мобилизовать сторонников), индекс законотворческой активности депутата, индекс медийности и уровень экспертной оценки работы депутата в регионе.
Проанализировали исследователи и работу представителей Калининградской области. В результате бывший мэр Калининграда оказался на 435 строчке рейтинга из 440, а его коллега Александр Пятикоп находится на 111 месте.
Возглавили же рейтинг глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия"), депутат от КПРФ Сергей Гаврилов и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
ИСТОЧНИК KP.RU