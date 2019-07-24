2019-07-24T19:08:42+03:00
Политика

Александр Ярошук занял 435-е место в рейтинге эффективности депутатов Госдумы

Его калининградский коллега Александр Пятикоп на 111 строчке рейтинга
Иван МАРКОВ
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Александр ЯрошукАлександр ЯрошукФото: Иван МАРКОВ
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На портале депутатов Государственной думы 7-го созыва опубликован рейтинг эффективности депутатов, который был составлен по результатам исследований, проводившихся политологами с января по июль 2019 года. Для расчета итоговой позиции в рейтинге использовалось четыре критерия: результаты народного голосования (возможность депутата мобилизовать сторонников), индекс законотворческой активности депутата, индекс медийности и уровень экспертной оценки работы депутата в регионе.

Проанализировали исследователи и работу представителей Калининградской области. В результате бывший мэр Калининграда оказался на 435 строчке рейтинга из 440, а его коллега Александр Пятикоп находится на 111 месте.

Возглавили же рейтинг глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия"), депутат от КПРФ Сергей Гаврилов и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

ИСТОЧНИК KP.RU

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