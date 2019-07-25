Калининградец продал автомобиль своей знакомой втайне от нее

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-25T10:18:38+03:00

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В январе прошлого года жительница Советска передала во временное пользование своему 28-летнему знакомому личный автомобиль марки «Тойота». Стоимостью свыше 650 тысяч рублей. И не так давно выяснила, что на ее щедрость приятель ответил черной неблагодарностью, втайне от законной владелицы переоформив транспортное средство на себя. А потом продал.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК Российской Федерации «Присвоение или растрата, совершенные в крупном размере». В случае признания виновным калининградец может лишиться свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU