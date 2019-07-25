2019-07-25T10:18:38+03:00
Происшествия

Калининградец продал автомобиль своей знакомой втайне от нее

Жительница Советска отдавала приятелю свою «Тойоту» лишь во временное пользование
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В январе прошлого года жительница Советска передала во временное пользование своему 28-летнему знакомому личный автомобиль марки «Тойота». Стоимостью свыше 650 тысяч рублей. И не так давно выяснила, что на ее щедрость приятель ответил черной неблагодарностью, втайне от законной владелицы переоформив транспортное средство на себя. А потом продал.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК Российской Федерации «Присвоение или растрата, совершенные в крупном размере». В случае признания виновным калининградец может лишиться свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Польские пожарные спасли корову, забравшуюся на крышу заброшенного дома
Калининградская «Балтика» одержала первую победу в сезоне
В Калининграде нет электричества на четырех улицах
В Калининграде пенсионерка присвоила забытый другой покупательницей в магазине дорогостоящий телефон
На границе в Мамоново задержали калининградца с 400 кг сыра
Александр Ярошук занял 435-е место в рейтинге эффективности депутатов Госдумы
В Калининграде появились уличные фонари, которые жители назвали противотанковыми надолбами
В Калининграде кузнец устроил нарколабораторию по производству мефедрона
УМВД: С 2015 года на «Солдатовском» перекрестке в ДТП погибли 9 человек
В Багратионовске в доме-интернате избили 95-летнюю постоялицу
В Калининграде на двух участках снесли самострои, землю отдадут многодетным семьям
«Хорошее здание, а виды вообще огонь!» В корпорации развития похвастались приобретением Дома Советов
Мэр Советска рассказал, что в его городе снова кто-то сломал скамейки
На День ВМФ в Балтийск назначили 20 дополнительных рейсов автобусов
Полиция: Здание бывшего театра королевы Луизы в Советске подожгли два подростка
Упавшая в траншею калининградка отсудила 150 тысяч рублей
В Краснознаменском районе коровы уничтожили посевы рапса на 800 тысяч рублей