На границе в Мамоново задержали калининградца с 400 кг сыра

СЕГОДНЯ 11:07 2019-07-25T11:08:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Калининградские таможенники предотвратили попытку ввоза в регион крупной партии санкционных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Житель область купил в Польше 305 кг сыра «Гауда» и 100 кг сыра «Моцарелла», однако на границе таможенники попросили его предоставить документы на ввоз товарной партии. Их у водителя «Мерседеса» не оказалось, мужчина заявил, что купил сыр для личного пользования.

Однако выявленный сыр признали товаром, не являющимся для личного пользования и запретили провозить в Калининград. На мужчину составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU