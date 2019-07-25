2019-07-25T11:08:44+03:00
Общество

На границе в Мамоново задержали калининградца с 400 кг сыра

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградские таможенники предотвратили попытку ввоза в регион крупной партии санкционных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Житель область купил в Польше 305 кг сыра «Гауда» и 100 кг сыра «Моцарелла», однако на границе таможенники попросили его предоставить документы на ввоз товарной партии. Их у водителя «Мерседеса» не оказалось, мужчина заявил, что купил сыр для личного пользования.

Однако выявленный сыр признали товаром, не являющимся для личного пользования и запретили провозить в Калининград. На мужчину составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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