На границе в Мамоново задержали калининградца с 400 кг сыра
.Фото: Александр Подгорчук
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Калининградские таможенники предотвратили попытку ввоза в регион крупной партии санкционных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.
Житель область купил в Польше 305 кг сыра «Гауда» и 100 кг сыра «Моцарелла», однако на границе таможенники попросили его предоставить документы на ввоз товарной партии. Их у водителя «Мерседеса» не оказалось, мужчина заявил, что купил сыр для личного пользования.
Однако выявленный сыр признали товаром, не являющимся для личного пользования и запретили провозить в Калининград. На мужчину составили административный протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU