В Калининграде пенсионерка присвоила забытый другой покупательницей в магазине дорогостоящий телефон

СЕГОДНЯ 11:24 2019-07-25T11:24:32+03:00

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В полицию Калининграда обратилась 24-летняя горожанка. Обычная история: девушка жительница увлеклась шопингом в одном из магазинов на Московском проспекте и забыла там свой мобильный телефон стоимостью 26 тысяч рублей. Спохватившись, вернулась, но гаджета уже и след простыл.

Установить личность нового хозяина мобильника удалось с помощью записей камер видеонаблюдения. Точнее, владелицу, ибо по подозрению в краже оперативниками была задержана 66-летняя калининградка. Пенсионерка выдала похищенное имущество и теперь надеется на снисхождение суда. Ведь часть 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, по признакам которой возбуждено уголовное дело, грозит виновным 5 годами лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU