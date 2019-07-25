2019-07-25T11:24:32+03:00
Происшествия

В Калининграде пенсионерка присвоила забытый другой покупательницей в магазине дорогостоящий телефон

Личность подозреваемой сотрудники уголовного розыска смогли установить, благодаря камерам видеонаблюдения
Игорь ОРЕХОВ
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В полицию Калининграда обратилась 24-летняя горожанка. Обычная история: девушка жительница увлеклась шопингом в одном из магазинов на Московском проспекте и забыла там свой мобильный телефон стоимостью 26 тысяч рублей. Спохватившись, вернулась, но гаджета уже и след простыл.

Установить личность нового хозяина мобильника удалось с помощью записей камер видеонаблюдения. Точнее, владелицу, ибо по подозрению в краже оперативниками была задержана 66-летняя калининградка. Пенсионерка выдала похищенное имущество и теперь надеется на снисхождение суда. Ведь часть 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, по признакам которой возбуждено уголовное дело, грозит виновным 5 годами лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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