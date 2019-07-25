2019-07-25T11:51:54+03:00
Общество

В Калининграде нет электричества на четырех улицах

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 25 июля, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. С. Тюленина 2 (школа № 41), 4 (д/сад № 31), 6-8, Московский пр-т 74-76, 95, ул. Фрунзе 4-6, ул. Зарайская7-17, 17а.

Тт холодной воды отключат дома б-р Л. Шевцовой 29-31, 35, 49 – с 10.00 до 16.00; дома по пр-ту Победы 7-31, 9а, 10-12, 18, 18а-18б – с 9.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Польские пожарные спасли корову, забравшуюся на крышу заброшенного дома
Калининградская «Балтика» одержала первую победу в сезоне
В Калининграде пенсионерка присвоила забытый другой покупательницей в магазине дорогостоящий телефон
На границе в Мамоново задержали калининградца с 400 кг сыра
Калининградец продал автомобиль своей знакомой втайне от нее
Александр Ярошук занял 435-е место в рейтинге эффективности депутатов Госдумы
В Калининграде появились уличные фонари, которые жители назвали противотанковыми надолбами
В Калининграде кузнец устроил нарколабораторию по производству мефедрона
УМВД: С 2015 года на «Солдатовском» перекрестке в ДТП погибли 9 человек
В Багратионовске в доме-интернате избили 95-летнюю постоялицу
В Калининграде на двух участках снесли самострои, землю отдадут многодетным семьям
«Хорошее здание, а виды вообще огонь!» В корпорации развития похвастались приобретением Дома Советов
Мэр Советска рассказал, что в его городе снова кто-то сломал скамейки
На День ВМФ в Балтийск назначили 20 дополнительных рейсов автобусов
Полиция: Здание бывшего театра королевы Луизы в Советске подожгли два подростка
Упавшая в траншею калининградка отсудила 150 тысяч рублей
В Краснознаменском районе коровы уничтожили посевы рапса на 800 тысяч рублей