В Калининграде нет электричества на четырех улицах

СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-25T11:51:54+03:00

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В четверг, 25 июля, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. С. Тюленина 2 (школа № 41), 4 (д/сад № 31), 6-8, Московский пр-т 74-76, 95, ул. Фрунзе 4-6, ул. Зарайская7-17, 17а.

Тт холодной воды отключат дома б-р Л. Шевцовой 29-31, 35, 49 – с 10.00 до 16.00; дома по пр-ту Победы 7-31, 9а, 10-12, 18, 18а-18б – с 9.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU