Калининградская «Балтика» одержала первую победу в сезоне

СЕГОДНЯ 12:28 2019-07-25T12:30:48+03:00

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В матче четвертого тура ФНЛ калининградская «Балтика» на выезде одержала первую победу в этом сезоне, одолев воронежский «Факел».

Гости вышли вперед на 19-й минуте, отличился Михаил Маркин, на 32-й минуте «балтиец» Ильнур Альшин удвоил преимущество «Балтики».

Хозяева смогли отыграть только один мяч на 46-й минуте.

Одержав первую победу в сезоне, «Балтика» поднялась на 14-е место в турнирной таблице ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU