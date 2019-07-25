Калининградская «Балтика» одержала первую победу в сезоне
.Фото: Александр Подгорчук
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В матче четвертого тура ФНЛ калининградская «Балтика» на выезде одержала первую победу в этом сезоне, одолев воронежский «Факел».
Гости вышли вперед на 19-й минуте, отличился Михаил Маркин, на 32-й минуте «балтиец» Ильнур Альшин удвоил преимущество «Балтики».
Хозяева смогли отыграть только один мяч на 46-й минуте.
Одержав первую победу в сезоне, «Балтика» поднялась на 14-е место в турнирной таблице ФНЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU