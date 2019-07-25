2019-07-25T12:33:16+03:00
Дом. Семья

Польские пожарные спасли корову, забравшуюся на крышу заброшенного дома

К спасателям обратился хозяин здания, которому не удалось спустить животное на землю
Иван МАРКОВ
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Корова, забравшаяся на крышуКорова, забравшаяся на крышуФото: Польский культурный центр
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В польском городе Плоньск пожарным пришлось спасать корову. Как сообщает сайт польского культурного центра в Калининграде со ссылкой на wiadomosci.onet.pl, животное протаранило дверь заброшенного здания и вскарабкалось на крышу двухэтажного дома по лестнице. Владелец постройки не смог вернуть животное вниз, и ему потребовалось вмешательство спасателей.

- Когда пожарные прибыли на место, на крыше действительно была корова, - рассказывает младший сержант пожарной охраны в Плоньске Адриан Аксамитовски. - Хозяин сказал, что когда он попытался прогнать ее, корова через маленькое окно пробралась на крышу. Владелец не смог прогнать животное с крыши и позвонил по номеру 112.

Чтобы освободить рогатую скотину, пожарные вырезали дыру в крыше и снесли кусок стены, благодаря чему удалось вывести корову на лестницу, а затем выпроводить из здания.

- Корова была немного агрессивная, но, в конце концов, все удалось, - добавил пожарный.

В акции освобождения животного приняли участие два пожарных подразделения: одно из Плоньска, а другое из Сохочиня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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