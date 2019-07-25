На пл. Победы в Калининграде произошло тройное ДТП с пострадавшим

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-25T13:02:08+03:00

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Утром на площади Победы в Калининграде произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошло в районе дома №1. Водитель «Шевроле Нива» не справился с управлением и врезался восстановившийся впереди «Опель». От удара «Опель» отбросило на впередистоящий «Рено».

В результате ДТП телесные повреждения получила 22-летняя водитель «Опеля».

ИСТОЧНИК KP.RU