2019-07-25T13:02:08+03:00
Происшествия

На пл. Победы в Калининграде произошло тройное ДТП с пострадавшим

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Утром на площади Победы в Калининграде произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошло в районе дома №1. Водитель «Шевроле Нива» не справился с управлением и врезался восстановившийся впереди «Опель». От удара «Опель» отбросило на впередистоящий «Рено».

В результате ДТП телесные повреждения получила 22-летняя водитель «Опеля».

ИСТОЧНИК KP.RU

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