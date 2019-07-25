2019-07-25T13:16:13+03:00
Общество

В Калининграде в парке «Юность» пройдет День здоровья

Виктор Сергеев
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В субботу в Калининграде в парке «Юность» пройдет День здоровья. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

С 11:30 часов до 15 часов каждый желающий сможет получить консультации врачей-специалистов по правильному питанию, отказу от вредных привычек, управлению стрессом, двигательной активности, а также измерить артериальное давление.

Помимо этого, для детей от 7-13 лет будут проходить спортивные семейные старты, игра-квест «Здоровый образ жизни – это здорово!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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